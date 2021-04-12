ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 12 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на совещании в понедельник будет проанализировано, что надо сделать, чтобы усилить позиции России в космической сфере.

"В новом 21-м веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав. Потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной, хочу это тоже напомнить. И сегодня мы обсудим вопросы, связанные с долгосрочными приоритетами развития космической деятельности, проанализируем, что нужно сделать, чтобы усилить наши позиции в этой, без преувеличения, стратегической сфере", — сказал Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли. Путин поручил изучить применение ЗПИФ при инвестициях в проекты РФПИ

Путин отметил, что за последние два с половиной года было проведено более 50 успешных пусков российских ракетоносителей.

"Буквально на днях, 9 апреля, с Байконура стартовал корабль "Союз МС-18" имени Юрия Гагарина с международным экипажем", — добавил президент.

Россия всегда будет гордиться тем, что стала страной-первопроходцем в освоении космоса, сказал Путин.

"Мы будем всегда гордиться, что именно наша страна проложила дорогу во вселенную, а первопроходцем на этом великом пути стал наш соотечественник", — сказал Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли в режиме видеоконференции.

Он отметил, что с полетом первого человека в космос началась новая эпоха — "космическая эра, эра освоения космического пространства".

Помимо этого, президент в Энгельсе возложил цветы к памятнику Гагарину.

Читайте также:

Путин поручил изучить меры для развития газовой инфраструктуры