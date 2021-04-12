МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. РФ видит большие перспективы в работе со своими иностранными партнерами по постепенному отходу от использования доллара во взаиморасчетах и переходу на национальные или альтернативные доллару валюты и отказу от использования контролируемых Западом платежных систем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В МИД допустили создание российской альтернативы SWIFT

"Считаем также важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем", — сказал Лавров в интервью агентству IRNA.

"В России мы этим уже активно занимаемся. Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами", — добавил министр.

Правительство РФ в феврале в целях повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков включило в нормативную валютную структуру ФНБ японскую иену с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара и евро при этом были сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов осталась на уровне 10%.

Министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин старается снизить долю доллара в ФНБ, однако новые валюты в ближайшее время добавлять не планируется, не исключив при этом вложений средств фонда в золото.

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