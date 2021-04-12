МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. "Аэрофлот" 13-14 апреля продолжит полеты в Турцию, однако предложит пассажирам специальные "вынужденные" условия возврата билетов, сообщил журналистам представитель компании Михаил Демин.

В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.

"В связи с принятым Штабом решением об ограничении полетов в Турецкую республику, "Аэрофлот" в свою очередь принял ряд оперативных решений. 13 и 14 апреля 2021 года мы продолжим выполнение полетов из Москвы в Стамбул (5 рейсов в день) и Анталию (2 рейса в день) и обратно по действующему расписанию. При необходимости мы готовы увеличить предложение билетов для возвращающихся пассажиров путем замены типа воздушных судов на широкофюзеляжные", — сказал Демин.

Он добавил, что "Аэрофлот" предложит своим пассажирам так называемые "вынужденные" условия обмена и возврата приобретённых авиабилетов.

"Обмен авиабилетов "Аэрофлота", включающих рейсы между Москвой и Стамбулом/Анталией или между Санкт-Петербургом и Анталией, по которым перевозка уже началась, но обратный перелет на участке между Москвой и Стамбулом/Анталией или Санкт-Петербургом и Анталией оформлен на даты между 15 апреля и 1 июня, мы предложим переоформление на новые даты 13 или 14 апреля без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление (в том числе через Москву для перевозок между Санкт-Петербургом и Анталией)", — сказал Демин.

"Возврат авиабилетов "Аэрофлота", включающих рейсы между Москвой и Стамбулом/Анталией/Бодрумом/Даламаном, а также между Санкт-Петербургом и Анталией на даты между 15 апреля и 01 июня, без применения штрафных санкций. Актуальная информация в течение ближайших суток будет размещена на нашем сайте", — добавил он.