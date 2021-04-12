МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ / Dow Jones. Дефицит федерального бюджета США в марте увеличился на 454% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Правительство в прошлом месяце направило американцам третий раунд стимулирующих выплат, чтобы помочь им преодолеть последствия пандемии Covid-19. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве финансов США.

Согласно представленным данным, дефицит бюджета в марте достиг 660 млрд долларов против 119 млрд долларов в марте прошлого года. Доходы бюджета за отчетный период выросли на 13%, до 268 млрд долларов, тогда как расходы поднялись на 161%, до 927 млрд долларов.

Наращивание государственных расходов несколько смягчило удар по экономике, нанесенный пандемией, однако показатели бюджетного дефицита относительно размера экономики выросли до уровней, которых не наблюдалось со времени окончания Второй мировой войны. Снижение бюджетных поступлений способствовало росту дефицита.

За первые шесть месяцев 2021 финансового года дефицит вырос на 130%, до рекордных 1,7 трлн долларов, расходы за октябрь-март выросли на 45%, до 3,4 трлн долларов, а доходы увеличились на 6,0%, до 1,7 трлн долларов.

— Автор John McCormick, mccormick.john@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam@1prime.biz

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