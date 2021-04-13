2021-04-13T07:55:00+03:00
2021-04-13T07:56:25+03:00
2021-04-13T07:55:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210413/833449493.html
Названы сферы, сотрудникам которых чаще других дали премию в начале года
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Чаще других получали премию по итогам первого квартала 2021 года сотрудники таких сфер, как производство и промышленность (18%), а также транспорт (8%). Об этом сообщает RT со... ПРАЙМ, 13.04.2021
работа, зарплата, экономика, макроэкономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Чаще других получали премию по итогам первого квартала 2021 года сотрудники таких сфер, как производство и промышленность (18%), а также транспорт (8%). Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса "Работа.ру".
По 7% участников опроса отметили сферы банков, финансов и инвестиций, а также отрасли образования и медицины.
По 6% россиян, занятых в отраслях информационных технологий и строительства, получили от работодателей премии, также заплатили бонусы 5% респондентов, работающих в сфере охраны.
По 2% респондентов, которым выдали квартальную премию, заняты в ретейле, ресторанном бизнесе или сфере маркетинга, рекламы и PR.
В пункте "Другое" чаще всего указывали сферу ремонта, юриспруденции или государственную службу.
В исследовании участвовали более 5 тысяч человек из всех регионов России.
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