МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Чаще других получали премию по итогам первого квартала 2021 года сотрудники таких сфер, как производство и промышленность (18%), а также транспорт (8%). Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса "Работа.ру". Депутат раскрыла новые правила начисления зарплат бюджетникам

По 7% участников опроса отметили сферы банков, финансов и инвестиций, а также отрасли образования и медицины.

По 6% россиян, занятых в отраслях информационных технологий и строительства, получили от работодателей премии, также заплатили бонусы 5% респондентов, работающих в сфере охраны.

По 2% респондентов, которым выдали квартальную премию, заняты в ретейле, ресторанном бизнесе или сфере маркетинга, рекламы и PR.

В пункте "Другое" чаще всего указывали сферу ремонта, юриспруденции или государственную службу.

В исследовании участвовали более 5 тысяч человек из всех регионов России.

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