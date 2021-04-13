МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российская экономика уже прошла наиболее сложный этап адаптации к новым вызовам, а эффект от проводимой в стране масштабной вакцинации постепенно позволит остановить распространение коронавируса и поможет убрать барьеры, которые сдерживали экономику и торговлю, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Число новых выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 8173

"Уверен, что наиболее сложный этап адаптации к новым вызовам наша экономика уже прошла", — заявил Мишустин в своём видеообращении к участникам Апрельской международной научной конференции Высшей школы экономики (ВШЭ).

Он напомнил, что Россия первой разработала вакцину от коронавируса и активно применяет её. Сейчас в стране проводится масштабная вакцинация, которая защищает все больше граждан от инфекции, добавил премьер.

"Постепенно будет сформирован коллективный иммунитет. И он позволит остановить распространение коронавируса, ускорит период восстановления, даст возможность убрать барьеры, которые сдерживали экономику и торговлю", — убеждён глава кабмина. В России запатентовали препарат для профилактики и лечения COVID-19

Обращаясь к участникам конференции, он отметил, что правительство уделяет большое внимание работе с экспертным и научным сообществом.

"Предложения, которые сегодня прозвучат, будут рассматриваться в рамках нашей совместной деятельности по созданию новой стратегии социально-экономического развития России", — заверил Мишустин.

Премьер упомянул, что в рамках этого научного форума обсуждаются результаты важнейших исследований, демонстрируются разработки и технические решения, востребованные экономикой и обществом. По его словам, в центре внимания участников конференции будут вопросы, которые касаются макроэкономики, цифровизации, здравоохранения, развития городской среды, демографии, рынка труда, кибербезопасности, развития Арктической зоны.

"Все они так или иначе касаются жизни наших граждан. И такие форумы позволяют рассмотреть различные варианты возможных решений, найти оптимальный путь для дальнейшего развития страны", — подчеркнул Мишустин.

Он пожелал участникам Апрельской конференции плодотворной работы, отметив, что все они вносят свой вклад в развитие и модернизацию страны, помогают в решении самых актуальных экономических и социальных задач.