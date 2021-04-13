МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Лучшим способом хеджирования санкционных рисков является создание финансовых систем, способных заменить зарубежные аналоги, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кремль допустил ограничения работы Visa и Mastercard в России

"Лучший способ хеджирования всех рисков — это создание систем, которые могут компенсировать отсутствие той или иной услуги, тех или иных форматов сопровождения финансовой деятельности и так далее и тому подобное. То есть систем по укреплению суверенитета в отраслях экономики, банковского дела и так далее", — сказал Песков.

"Этот процесс происходит. Вы знаете, что когда пошли сначала разговоры — Visa, Mastercard, то постепенно, не без проблем, но начала создаваться национальная платежная система "Мир". Мы видим, что сейчас эта система уже достаточно окрепла. Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этот системой можно пользоваться. И сейчас уж ни у кого не вызывает сомнений, что эта система со временем получит распространение глобальное. И так же во всех других областях", — отметил пресс-секретарь главы государства.