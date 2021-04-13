МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Вопросы защиты трудовых прав граждан заслуживают особого внимания с учётом сложной экономической обстановки из-за пандемии, считают в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству. Песков оценил ситуацию с COVID-19 в России

"С учетом дополнения статьи 75 Конституции новой частью 5, согласно которой Российская Федерация уважает труд граждан, а также принимая во внимание сложную экономическую обстановку, вызванную в свою очередь неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, считаем, что отдельного внимания заслуживают вопросы защиты трудовых прав граждан", — говорится в проекте заключения конституционного комитета СФ по докладу о деятельности омбудсмена за 2020 год (есть в распоряжении РИА Новости).

Омбудсмен Татьяна Москалькова выступит с докладом на заседании Совфеда 14 апреля.