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Власти обратили внимание на защиту трудовых прав граждан
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Вопросы защиты трудовых прав граждан заслуживают особого внимания с учётом сложной экономической обстановки из-за пандемии, считают в комитете Совета Федерации по конституционному... ПРАЙМ, 13.04.2021
совет федерации, пандемия, рынок труда, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Вопросы защиты трудовых прав граждан заслуживают особого внимания с учётом сложной экономической обстановки из-за пандемии, считают в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству.
"С учетом дополнения статьи 75 Конституции новой частью 5, согласно которой Российская Федерация уважает труд граждан, а также принимая во внимание сложную экономическую обстановку, вызванную в свою очередь неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, считаем, что отдельного внимания заслуживают вопросы защиты трудовых прав граждан", — говорится в проекте заключения конституционного комитета СФ по докладу о деятельности омбудсмена за 2020 год (есть в распоряжении РИА Новости).
Омбудсмен Татьяна Москалькова выступит с докладом на заседании Совфеда 14 апреля.