МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Низкие доходы населения в России несут серьёзные риски для восстановления роста экономики, заявил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.
"Надо отдать должное, что пакет мер правительства уменьшил спад реальных доходов населения, по нашей оценке, на 2 с лишним процентах пункта", — заявил Клепач, выступая на Апрельской конференции ВШЭ. Однако, по его словам, в связи с тем, что спад доходов граждан продолжается с 2014 года, в России сохраняется "накопленный социальный долг".
Для решения этой проблемы властям придется принять очень серьезный социальный пакет, считает эксперт.
"Это существенный риск и социальный, и существенное ограничение для экономического роста. Так что определённый пакет решений и в части пенсионных средств, и в части реальных доходов населения, на мой взгляд, необходим, чтобы существенно ускорить темпы экономического роста", — сказал Клепач.
"Даже с учетом того, что склонность к сбережению будет снижаться, как всегда это происходило после кризиса, но, тем не менее, общий объем ресурсов доходов населения очень ограничен", — добавил он.
По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года снизились, по предварительной оценке, на 3,5%. Реальные располагаемые доходы снижались в РФ в 2014-2017 годах (максимальное снижение было зафиксировано в 2016 году — на 4,5%), показали рост в 2018 и 2019 года на 0,1% и 1% соответственно, и вновь ушли в отрицательную зону по итогам 2020 года.
https://1prime.ru/state_regulation/20210413/833453041.html