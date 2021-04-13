МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Низкие доходы населения в России несут серьёзные риски для восстановления роста экономики, заявил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. Аналитики узнали, какой доход россиянам приносит подработка

"Надо отдать должное, что пакет мер правительства уменьшил спад реальных доходов населения, по нашей оценке, на 2 с лишним процентах пункта", — заявил Клепач, выступая на Апрельской конференции ВШЭ. Однако, по его словам, в связи с тем, что спад доходов граждан продолжается с 2014 года, в России сохраняется "накопленный социальный долг".

Для решения этой проблемы властям придется принять очень серьезный социальный пакет, считает эксперт.

"Это существенный риск и социальный, и существенное ограничение для экономического роста. Так что определённый пакет решений и в части пенсионных средств, и в части реальных доходов населения, на мой взгляд, необходим, чтобы существенно ускорить темпы экономического роста", — сказал Клепач.

"Даже с учетом того, что склонность к сбережению будет снижаться, как всегда это происходило после кризиса, но, тем не менее, общий объем ресурсов доходов населения очень ограничен", — добавил он.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года снизились, по предварительной оценке, на 3,5%. Реальные располагаемые доходы снижались в РФ в 2014-2017 годах (максимальное снижение было зафиксировано в 2016 году — на 4,5%), показали рост в 2018 и 2019 года на 0,1% и 1% соответственно, и вновь ушли в отрицательную зону по итогам 2020 года.