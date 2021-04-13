МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому возможное количество заместителей министра промышленности и торговли РФ увеличено с 10 до 11, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Первым заместителем министра промышленности и торговли РФ вместо Сергея Цыба назначен занимавший должность замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

"Освободить Цыба Сергея Анатольевича от должности первого заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", — говорится в распоряжении.

"Назначить Осьмакова Василия Сергеевича первым заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — гласит другой документ.

Кроме того, главы двух департаментов Минпромторга Алексей Ученов и Василий Шпак повышены до замминистра.