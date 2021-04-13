2021-04-13T13:48:00+03:00
2021-04-13T13:58:34+03:00
2021-04-13T13:48:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210413/833453148.html
Правительство утвердило кадровые перестановки в Минпромторге
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому возможное количество заместителей министра промышленности и торговли РФ увеличено с 10 до 11, документ... ПРАЙМ, 13.04.2021
минпромторг, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83327/92/833279220.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83327/92/833279220.jpg
https://1prime.ru/images/83327/92/833279219.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83327/92/833279219.jpg
https://1prime.ru/images/83327/92/833279207.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83327/92/833279207.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому возможное количество заместителей министра промышленности и торговли РФ увеличено с 10 до 11, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Первым заместителем министра промышленности и торговли РФ вместо Сергея Цыба назначен занимавший должность замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.
"Освободить Цыба Сергея Анатольевича от должности первого заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", — говорится в распоряжении.
"Назначить Осьмакова Василия Сергеевича первым заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — гласит другой документ.
Кроме того, главы двух департаментов Минпромторга Алексей Ученов и Василий Шпак повышены до замминистра.