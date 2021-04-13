МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Сводный опережающий индекс Composite leading indicators (CLI) для России, указывающий на перспективы экономической активности, в марте составил 100,3 пункта против 100 пунктов в феврале, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Мишустин сообщил об успешной адаптации российской экономики к пандемии

Показатель в большинстве других странах неформального клуба БРИК также поднялся в отчетном месяце: в Индии — до 98,3 с 98 пунктов месяцем ранее, в Китае — до 102,5 пункта против 102,1, но в Бразилии — снизился до 103,1 пункта со 103,5 пункта.

"Среди основных развивающихся стран индекс CLI для Индии, России и производственного сектора Китая продолжают расти устойчивыми темпами, но в Бразилии CLI указывает на замедление роста", — оценивает ОЭСР.

Кроме того, агрегированный CLI стран "большой семерки" вырос в минувшем месяце до 100 пунктов с февральского уровня в 99,8 пункта. Показатель поднялся во всех странах, самый заметный рост был зафиксирован в США и Италии, самыми слабыми темпами показатель увеличивался в Великобритании, Франции и Японии.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада (на период шесть-девять месяцев). Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.