МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Минтруд России подписал соглашение о сотрудничестве с ВТБ для повышения уровня сервиса при предоставлении мер социальной поддержки, сообщила пресс-служба министерства. Власти обратили внимание на защиту трудовых прав граждан

"Тринадцатого апреля 2021 года Минтруд России и Банк ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве. Основная цель подписания соглашения – обеспечение высокого уровня сервиса при предоставлении мер социальной поддержки на всех этапах – от информирования о тех или иных мерах социальной поддержки до распоряжения средствами материнского капитала или электронного сертификата", — говорится в сообщении.

Опыт банка по работе с клиентами будет использован для доработки сервисов социального казначейства. Как отметил глава Минтруда РФ Антон Котяков, Минтруд совершенствует существующие технологии, продолжает работу по созданию единой цифровой платформы.

"Мы готовы тесно сотрудничать для того, чтобы повышать качество сервиса. Например, совершенствовать механизм распоряжения средствами материнского капитала через банковское приложение", — отметил министр, слова которого приводит пресс-служба.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин подчеркнул, что социальная защита граждан – одна из важнейших задач государства. ВТБ как партнер государства реализует проекты биометрии и сервисов Госуслуг, обеспечивает быстрое начисление пособий, переводит выплату маткапитала в онлайн.