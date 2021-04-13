МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, создающий налоговые условия для увеличения легального рынка подержанной электронной и бытовой техники. Третье чтение запланировано на 14 апреля.

Документ распространяет особый порядок определения НДС на случай продажи организациями подержанной электронной и бытовой техники, выкупленной у граждан. Конкретный перечень такой техники должно утвердить правительство РФ. Сейчас аналогичный порядок действует для автомобилей — когда организация продает купленную у физлица машину, НДС взимается исходя не из цены продажи, а из разницы между ценой продажи и ценой выкупа. И именно по автомобилям наиболее распространена схема trade-in (обмен старой машины на новую с доплатой).

Реализация законопроекта позволит установить справедливую налоговую нагрузку на компании, реализующие электронную или бытовую технику, приобретенную у граждан без НДС, а также создать условия для увеличения легального рынка ее продаж, пояснял ранее РИА Новости первый зампред комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский.

При этом, по его словам, будут исключены ситуации, когда гражданин фактически дважды платит НДС: первый раз при приобретении им новой техники, второй — из-за того, что продавец при выкупе у него техники будет уменьшать цену на сумму НДС, которую ему придется заплатить при ее продаже.

Предполагается, что закон должен вступить в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС (квартал). При этом положения, касающиеся определения налоговой базы при реализации подержанной техники, будут применяться к операциям по ее реализации, совершенным с 1 января 2022 года.

Это связано с тем, что необходимо время для утверждения правительством перечня, пояснял ранее глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров.