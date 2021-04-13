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На платных дорогах вводят сезонные тарифы
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"Автодор" с 16 апреля введет на своих платных трассах сезонные тарифы, говорится в сообщении госкомпании. "С 16 апреля на дорогах госкомпании "Автодор" начнут действовать сезонные... ПРАЙМ, 13.04.2021
тарифы, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. "Автодор" с 16 апреля введет на своих платных трассах сезонные тарифы, говорится в сообщении госкомпании.
"С 16 апреля на дорогах госкомпании "Автодор" начнут действовать сезонные тарифы", — отмечается в сообщении.
Так, проезд по всем платным участкам М-4 "Дон" от Москвы до Краснодара на легковом автомобиле с использованием транспондера T-pass обойдется в 1584 рубля, за наличные и по банковской карте — 1760 рублей. На дороге М-11 "Нева" проезд для владельца легкового автомобиля от Солнечногорска до Санкт-Петербурга при оплате транспондером составит 1349 рублей, без него — 1780 рублей.
При этом тарифы на проезд по ЦКАД останутся без изменений. Максимальная скидка при оплате проезда с использованием транспондера составит 40%.
"Для пользователей дороги М-3 "Украина" изменятся временные границы действия дневного и ночного тарифов, то есть расчет дневного тарифа будет идти с 6 часов утра и до 00 часов следующих суток. На других дорогах изменений границ дневного тарифа не планируется", — добавили в госкомпании.