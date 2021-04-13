МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. "Автодор" с 16 апреля введет на своих платных трассах сезонные тарифы, говорится в сообщении госкомпании.

"С 16 апреля на дорогах госкомпании "Автодор" начнут действовать сезонные тарифы", — отмечается в сообщении.

Так, проезд по всем платным участкам М-4 "Дон" от Москвы до Краснодара на легковом автомобиле с использованием транспондера T-pass обойдется в 1584 рубля, за наличные и по банковской карте — 1760 рублей. На дороге М-11 "Нева" проезд для владельца легкового автомобиля от Солнечногорска до Санкт-Петербурга при оплате транспондером составит 1349 рублей, без него — 1780 рублей.

При этом тарифы на проезд по ЦКАД останутся без изменений. Максимальная скидка при оплате проезда с использованием транспондера составит 40%.

"Для пользователей дороги М-3 "Украина" изменятся временные границы действия дневного и ночного тарифов, то есть расчет дневного тарифа будет идти с 6 часов утра и до 00 часов следующих суток. На других дорогах изменений границ дневного тарифа не планируется", — добавили в госкомпании.