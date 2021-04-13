2021-04-13T19:09:28+03:00
2021-04-13T19:09:28+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20210413/833456956.html
Минсельхоз не рассматривает прямое регулирования цен на мясо птицы и яйца
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Минсельхоз РФ не обсуждает меры прямого регулирования цен на птицеводческую продукцию в России, говорится в сообщении министерства. "Меры прямого регулирования цен на... ПРАЙМ, 13.04.2021
минсельхоз рф, новости, экономика, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не обсуждает меры прямого регулирования цен на птицеводческую продукцию в России, говорится в сообщении министерства.
"Меры прямого регулирования цен на птицеводческую продукцию на площадке Минсельхоза России не рассматриваются", — сообщили в министерстве. В то же время ведомство указывает, что решение об установлении предельно допустимых розничных цен не относится к компетенции Минсельхоза.
Предельные цены устанавливаются в соответствии с постановлением правительства.