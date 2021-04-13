МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не обсуждает меры прямого регулирования цен на птицеводческую продукцию в России, говорится в сообщении министерства.

"Меры прямого регулирования цен на птицеводческую продукцию на площадке Минсельхоза России не рассматриваются", — сообщили в министерстве. В то же время ведомство указывает, что решение об установлении предельно допустимых розничных цен не относится к компетенции Минсельхоза.

Предельные цены устанавливаются в соответствии с постановлением правительства.