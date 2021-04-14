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https://1prime.ru/state_regulation/20210414/833458616.html
Четверть россиян хотели бы возглавить компанию, где работают
Экономика
Новости
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Практически каждый четвертый трудоустроенный россиянин желает стать директором компании, где работает, передает RT со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой... ПРАЙМ, 14.04.2021
рынок труда, экономика, макроэкономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Практически каждый четвертый трудоустроенный россиянин желает стать директором компании, где работает, передает RT со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Так, 24% россиян заявили, что хотели бы возглавить компанию, в которой трудятся. При этом у 62% такого желания нет.
Программисты мечтают стать директорами компаний, в которых трудятся, чаще, чем представители других популярных профессиональных групп (35%).
Хотели бы возглавить бизнес, в котором заняты, 31% менеджеров по закупкам, 28% кладовщиков и 27% охранников. Реже всего такое желание изъявяли секретари (6%), бухгалтеры (11%) и врачи (13%).
Всего в опросе приняли участие 3 тысячи представителей экономически активного населения страны, у которых есть постоянная работа.
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