МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Практически каждый четвертый трудоустроенный россиянин желает стать директором компании, где работает, передает RT со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Россияне назвали самую перспективную отрасль для карьеры

Так, 24% россиян заявили, что хотели бы возглавить компанию, в которой трудятся. При этом у 62% такого желания нет.

Программисты мечтают стать директорами компаний, в которых трудятся, чаще, чем представители других популярных профессиональных групп (35%).

Хотели бы возглавить бизнес, в котором заняты, 31% менеджеров по закупкам, 28% кладовщиков и 27% охранников. Реже всего такое желание изъявяли секретари (6%), бухгалтеры (11%) и врачи (13%).

Всего в опросе приняли участие 3 тысячи представителей экономически активного населения страны, у которых есть постоянная работа.

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