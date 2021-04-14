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https://1prime.ru/state_regulation/20210414/833460700.html
Национальный банк Белоруссии повышает ставку рефинансирования
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Ставка рефинансирования в Белоруссии с 21 апреля повышается с 7,75% до 8,5% годовых, сообщила в среду пресс-служба Нацбанка (ЦБ) республики. Ставка рефинансирования в 7,75% начала... ПРАЙМ, 14.04.2021
экономика, нацбанк, белоруссия, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МИНСК, 14 апр — ПРАЙМ. Ставка рефинансирования в Белоруссии с 21 апреля повышается с 7,75% до 8,5% годовых, сообщила в среду пресс-служба Нацбанка (ЦБ) республики.
Ставка рефинансирования в 7,75% начала действовать в Белоруссии с 1 июля 2020 года и впоследствии не менялась. Это была минимальная ставка за всю историю страны.
"С 21 апреля 2021 года ставка рефинансирования составит 8,5% годовых, ставка по кредиту овернайт – 9,5% годовых, ставка по депозиту овернайт – 7,5% годовых", — говорится в сообщении Нацбанка.