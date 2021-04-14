МИНСК, 14 апр — ПРАЙМ. Ставка рефинансирования в Белоруссии с 21 апреля повышается с 7,75% до 8,5% годовых, сообщила в среду пресс-служба Нацбанка (ЦБ) республики.

Ставка рефинансирования в 7,75% начала действовать в Белоруссии с 1 июля 2020 года и впоследствии не менялась. Это была минимальная ставка за всю историю страны. МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в мире в 2021 году

"С 21 апреля 2021 года ставка рефинансирования составит 8,5% годовых, ставка по кредиту овернайт – 9,5% годовых, ставка по депозиту овернайт – 7,5% годовых", — говорится в сообщении Нацбанка.