МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Доля безналичных трат россиян за первый квартал выросла на 3,5 процентного пункта — до 59,4%, что стало новым историческим максимумом, говорится в исследовании аналитического портала "СберИндекс" и оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

"В первом квартале 2021 года доля безналичных трат в расходах россиян составила 59,4%, обновив исторический максимум. Первый квартал традиционно стал периодом бурного роста доли безналичных покупок. Прирост составил 3,5 п.п. относительно предшествующего квартала, а за год показатель вырос на 6,3 п.п. Это самое крупное увеличение с 2018 года, превосходящее даже динамику во время острых стадий (активных волн) коронавируса", — пишут эксперты. Альянс ОПЕК+ в марте выполнил сделку по ограничению добычи нефти на 113%

Они отметили, что доля безналичного оборота продолжает расти почти по всем категориям относительно четвертого квартала прошлого года. При этом доля безналичных покупок электроники и одежды уменьшилась по сравнению с четвертым кварталом прошлого года — в пределах 1 процентного пункта.

В целом по итогам января-марта проникновение безналичных платежей в крупнейших городах России впервые превысило 60%. В восьми из них уже более двух третей операций проводится без наличных.

"Рост безналичного оборота не следует списывать на временное изменение потребительских предпочтений в ситуации пандемии. Россияне активно возвращаются к привычному режиму походов в магазин — об этом свидетельствует снижение среднего чека в большинстве категорий. Если в течение всего 2020 года россияне совершали покупок меньше, но на большие суммы, то сейчас идёт обратный процесс", — отметили эксперты.