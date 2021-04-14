МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Россия с начала 2020-2021 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2020 года) по 1 апреля экспортировала 33,9 миллиона тонн пшеницы, что на 20,8% выше показателя на аналогичную дату прошлого сезона, говорится в мониторинге Минсельхоза РФ.

По оперативным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) (без учета данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за февраль и март), всего в текущем сельхозгоду из России по состоянию на 1 апреля было экспортировано 42,2 миллиона тонн зерновых культур, что на 23,4% выше показателя за аналогичный период прошлого сезона. Почему дорожают авто с пробегом и как купить их выгодно

В том числе поставки ячменя увеличились на 58,3% и составили 5 миллионов тонн, а экспорт кукурузы вырос на 8% — до 2,9 миллиона тонн.

По данным Международного совета по зерну, которые приводит министерство, цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 25 марта составила 248 долларов за тонну, понизившись за неделю на 10 долларов (на 3,9%).

Экспорт зерна из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года) составил 41,7 миллиона тонн, пшеницы — 33,2 миллиона тонн. Минсельхоз РФ ожидает, что в 2020-2021 сельхозгоду экспорт зерна составит 45 миллионов тонн, пшеницы — 35 миллионов. Вице-премьер Виктория Абрамченко в октябре заявила, что экспорт зерна в сезоне 2020-2021 годов может составить порядка 50 миллионов тонн.