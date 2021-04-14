МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что во вторник обсуждал с коллегами вопрос о том, чтобы сделать движение по Северному морскому пути круглогодичным.

"Все активнее и активнее мы приступаем к хозяйственному освоению Арктики. Северный морской путь, движение по нему — тоже вчера с некоторыми коллегами активно мы обсуждали этот вопрос", — рассказал Путин в среду на заседании президиума Русского географического общества (РГО).

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Он упомянул, что сейчас Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как атомный ледокол "Лидер", "которых еще никогда никто не строил".

"Вчера только говорили о том, что в самое ближайшее время, в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным. Так наверняка оно и будет", — заявил президент РФ.