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Путин заявил, что Северный морской путь скоро может стать круглогодичным
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Президент России Владимир Путин сообщил, что во вторник обсуждал с коллегами вопрос о том, чтобы сделать движение по Северному морскому пути круглогодичным. "Все активнее и... ПРАЙМ, 14.04.2021
севморпуть, владимир путин, новости, экономика, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что во вторник обсуждал с коллегами вопрос о том, чтобы сделать движение по Северному морскому пути круглогодичным.
"Все активнее и активнее мы приступаем к хозяйственному освоению Арктики. Северный морской путь, движение по нему — тоже вчера с некоторыми коллегами активно мы обсуждали этот вопрос", — рассказал Путин в среду на заседании президиума Русского географического общества (РГО).
Он упомянул, что сейчас Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как атомный ледокол "Лидер", "которых еще никогда никто не строил".
"Вчера только говорили о том, что в самое ближайшее время, в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным. Так наверняка оно и будет", — заявил президент РФ.