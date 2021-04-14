МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Сертификат для приехавших в РФ трудовых мигрантов о знании русского языка, истории России и ее законов будет действовать со дня выдачи в течение трех лет, соответствующее постановление правительства, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что срок действия сертификата о владении русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации со дня его выдачи: на уровне, соответствующем цели получения разрешения на работу или патента, указанного в статье 13 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ", — три года", — говорится в тексте документа.

Такой же срок установлен на уровне, соответствующем цели получения разрешения на временное проживание.

Для тех, кто хочет получить в России вид на жительство, сертификат будет бессрочным. В случае аннулирования вида на жительство будет прекращено и действие сертификата.

Постановление вступает в силу со дня вступления в силу федерального закона "О внесении изменений в статью 15 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", он был опубликован 8 декабря 2020 года и вступит в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования, в июне 2021 года.

Ранее, согласно закону 2002 года "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", срок составлял пять лет со дня его выдачи.