МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект о внесудебной блокировке сайтов, через которые переводятся денежные средства в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей, при условии его доработки ко второму чтению

Документ разработан в целях противодействия незаконным организации и проведению лотерей и азартных игр в интернете путём ограничения переводов денежных средств в пользу их организаторов.

Законопроект предусматривает внесудебную блокировку сайтов, которые используются для перевода денег за участие в незаконных азартных играх в онлайн-казино или незаконных лотереях. Предполагается, что решение о такой блокировке будет принимать Федеральная налоговая служба (ФНС) России. Казино в России будут обязаны вносить в чеки ФИО и паспортные данные клиентов

Сейчас аналогичная мера предусмотрена лишь для самих сайтов незаконных казино и лотерей.

Документ также запрещает кредитным организациям, платёжным агентам, операторам связи, в том числе почтовой, заключать договоры с лицами, которые включены в перечни нелегальных организаторов казино и лотерей, либо осуществляют в их пользу переводы.

А уже заключенные договоры должны быть расторгнуты в течение 60 дней со дня размещения на сайте ФНС такого перечня. При этом ФНС будет информировать Банк России о выявленных случаях осуществления банками переводов в пользу лиц, включенных в перечень.

Также, согласно законопроекту, ФНС будет вести и размещать на своём официальном сайте перечни иностранных поставщиков платёжных услуг, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр или лотерей, а иностранные банки, осуществляющие переводы таким лицам, будут включаться в отдельный перечень.

"Учитывая предлагаемый законопроектом спектр перечней лиц и организаций, в отношении которых будут запрещены переводы денежных средств, комитет считает необходимым при доработке законопроекта ко второму чтению, с целью соблюдения прав и законных интересов граждан, обсудить целесообразность сохранения всего спектра перечней, а также условия включения в них лиц и организаций", — отмечается в его заключении.

Кроме того, комитет полагает целесообразным направить законопроект на заключение в Банк России.

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