МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Сенаторы предлагают защитить неквалифицированных инвесторов от возможных потерь в зарубежных онлайн-казино или на криптобиржах, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

В эфире телеканала "Вместе РФ" Журавлев пояснил, что тема защиты прав неквалифицированных инвесторов обсуждалась накануне на встрече руководства Совфеда с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Минфин поддержит запрет на продажу неопытным инвесторам сложных продуктов

В Госдуму уже внесен законопроект, ограничивающий продажу сложных финансовых продуктов, в том числе структурных, неквалифицированным розничным инвесторам, не обладающим знаниями об особенностях и рисках таких сложных продуктов или опытом работы на финансовом рынке.

"Также обсуждались вопросы защиты прав граждан – неквалифицированных инвесторов от возможных финансовых потерь", — сказал Журавлев.

"Предлагаемые сенаторами меры касаются российского финансового рынка, однако общедоступны иностранные финансовые инструменты, такие как онлайн-казино или криптобиржа. Везде идет их реклама. Нужно подумать, как оградить от финансовых потерь (граждан — ред.) и на внешних рынках", — сказал он.

Кроме того, по словам Журавлева, на встрече с главой кабмина обсуждалась реформа института банкротства. Правительство уже разработало соответствующий законопроект о банкротстве, в котором много новелл. "Это изменение принципа смены арбитражного управляющего, уточнение процедуры банкротства", — сказал сенатор.

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