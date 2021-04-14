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2021
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Аналитики Банка России ждут устойчивого замедления инфляции в конце года
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Годовая инфляция в России в марте достигла своего пика в 5,8%, с апреля она будет снижаться, хотя устойчивое замедление будет лишь в конце года, говорится в бюллетене департамента... ПРАЙМ, 14.04.2021
инфляция, банк россии, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России в марте достигла своего пика в 5,8%, с апреля она будет снижаться, хотя устойчивое замедление будет лишь в конце года, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".
По данным Росстата, годовая инфляция в стране в марте ускорилась до 5,8% с февральских 5,7%.
"В марте годовая инфляция достигла локального пика и составила 5,79% после 5,67% в феврале. В апреле годовая инфляция замедлится из-за выхода из базы расчета всплеска цен в апреле 2020 года. При этом постепенное снижение месячных темпов роста цен с повышенных уровней приведет к дальнейшему устойчивому замедлению годовой инфляции только в конце 2021 года", — пишут аналитики Банка России.
Они добавляют, что начавшийся в марте процесс нормализации денежно-кредитной политики ЦБ будет способствовать стабилизации инфляции в РФ на целевом уровне 4% в первой половине 2022 года.
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.