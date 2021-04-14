МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России в марте достигла своего пика в 5,8%, с апреля она будет снижаться, хотя устойчивое замедление будет лишь в конце года, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".

По данным Росстата, годовая инфляция в стране в марте ускорилась до 5,8% с февральских 5,7%. Билеты Стамбул-Москва не раскупили, несмотря на ограничение авиарейсов

"В марте годовая инфляция достигла локального пика и составила 5,79% после 5,67% в феврале. В апреле годовая инфляция замедлится из-за выхода из базы расчета всплеска цен в апреле 2020 года. При этом постепенное снижение месячных темпов роста цен с повышенных уровней приведет к дальнейшему устойчивому замедлению годовой инфляции только в конце 2021 года", — пишут аналитики Банка России.

Они добавляют, что начавшийся в марте процесс нормализации денежно-кредитной политики ЦБ будет способствовать стабилизации инфляции в РФ на целевом уровне 4% в первой половине 2022 года.

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.