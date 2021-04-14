МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 6 по 12 апреля замедлилась до 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 2,3%, сообщает Росстат.

"За период с 6 по 12 апреля 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала апреля – 100,2%, с начала года – 102,3%", — говорится в сообщении.

Предыдущие три недели Росстат фиксировал инфляцию в РФ на уровне 0,2%, до этого за период с 10 по 15 марта — 0,1%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.

Росстат также сообщает, что цены на проживание в гостиницах всех категорий выросли от 1,1% до 3%, в хостеле — на 0,2%. путевки в дома отдыха и пансионаты, а также проезд в городском автобусе подорожали на 0,1%.

Минэкономразвития ожидает, что инфляция в России в апреле замедлится до 0,5-0,6% с 0,7% в марте.