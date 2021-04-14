МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Экономическая активность в большинстве округов в США умеренно выросла, в то время как ускорение темпов вакцинации поддерживает оптимистичные прогнозы, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране.

"Экономическая активность ускорилась в стране умеренными темпами с конца февраля по начало апреля… Прогнозы были более оптимистичными, чем в предыдущем докладе, частично за счет ускорения вакцинации от COVID-19", — говорится в сообщении. ФРС США начнёт сокращать объемы выкупа облигаций

В сводке отмечается положительная динамика по ряду сфер и секторов: так, потребительские расходы укрепились, продажи автомобилей росли, улучшилась и ситуация в сфере нефинансовых услуг. Сообщения по туризму были полее позитивными за счет роста спроса на досуговую активность.

Ситуация в сельскохозяйственной отрасли в целом была стабильной, а на энергетическом рынке оказалась смешанной: производство угля снизилось, а нефти и газа — практически не изменилось либо слабо выросло, говорится в документе.

На рынке труда наблюдался рост занятости в отчетном периоде, при этом темп увеличения числа рабочих мест варьировался в зависимости от отрасли, сообщает ФРС. В целом показатели были самыми сильными в области производства, строительства, а также сферы досугового и гостиничного бизнеса. Рост зарплат при этом в общем немного ускорился. С момента предыдущего отчета цены немного выросли, сообщается в сводке.

"Бежевая книга" (Beige Book) — сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско. Данный доклад составлен на основе информации, собранной не позднее 5 апреля 2021 года.