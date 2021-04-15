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Законопроект Минсельхоза, устанавливающий нормы об обязательном учете и маркировке животных, получил положительное заключение правительства, в Госдуму его внесут осенью, сообщил... ПРАЙМ, 15.04.2021
минсельхоз рф, госдума, животные, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Законопроект Минсельхоза, устанавливающий нормы об обязательном учете и маркировке животных, получил положительное заключение правительства, в Госдуму его внесут осенью, сообщил "Известиям" председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
По словам парламентария, это выстраданный законопроект, отсутствие которого сегодня тормозит принятие целого ряда других норм.
"Например, мы будем прописывать в КоАП ответственность за выброшенных домашних животных. Но как применять эту норму, если не будет всеобщей регистрации? Как доказать, что именно этот человек — владелец выброшенного животного? Или второй пример: сегодня нельзя привлечь к уголовной ответственности гражданина, собака которого загрызла ребенка. Даже уголовного дела не возбудят, если владелец скажет, что это не его питомец", — пояснил депутат.
Источник в парламенте не исключил, что маркировка домашних животных может начаться с 2022 года.
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