МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Законопроект Минсельхоза, устанавливающий нормы об обязательном учете и маркировке животных, получил положительное заключение правительства, в Госдуму его внесут осенью, сообщил "Известиям" председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В России предложили ввести обязательную регистрацию домашних животных

По словам парламентария, это выстраданный законопроект, отсутствие которого сегодня тормозит принятие целого ряда других норм.

"Например, мы будем прописывать в КоАП ответственность за выброшенных домашних животных. Но как применять эту норму, если не будет всеобщей регистрации? Как доказать, что именно этот человек — владелец выброшенного животного? Или второй пример: сегодня нельзя привлечь к уголовной ответственности гражданина, собака которого загрызла ребенка. Даже уголовного дела не возбудят, если владелец скажет, что это не его питомец", — пояснил депутат.

Источник в парламенте не исключил, что маркировка домашних животных может начаться с 2022 года.

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