2021-04-15T09:19:29+03:00
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2021
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Годовая инфляция в Германии в марте ожидаемо составила 1,7%
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Потребительские цены в Германии в марте в годовом выражении, по окончательной оценке, выросли на 1,7% после инфляции в 1,3% в феврале, сообщается в пресс-релизе Федерального... ПРАЙМ, 15.04.2021
экономика, инфляция, германия, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в марте в годовом выражении, по окончательной оценке, выросли на 1,7% после инфляции в 1,3% в феврале, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
В месячном выражении цены выросли на 0,5% после роста на 0,7% в феврале.
Показатели полностью совпали с предварительной оценкой и прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в марте выросли на 2% в годовом исчислении, а в месячном — на 0,5%. Показатели также совпали с прогнозам аналитиков.
Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.