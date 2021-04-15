МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Новые американские санкции в отношении России запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у ЦБ и Минфина РФ, а также ФНБ после 14 июня, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным газеты, президент США Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами. "Распоряжение запретит финансовым учреждениям США покупать новые бонды напрямую у российского Центробанка, министерства финансов и огромного Фонда национального благосостояния страны после 14 июня", — пишет газета. Где встретятся Путин и Байден

"Однако одним смягчающим фактором является то, что учреждения США по-прежнему смогут торговать облигациями на вторичном рынке, сохранив при этом некоторые иностранные инвестиции, имеющие важное значение для российской экономики", — отмечает издание.

Таким образом, по сути введенные в августе 2019 года санкции, запрещавшие американским банкам участвовать в первичном размещении валютного российского госдолга (евробондов), расширяются на рублевые облигации (ОФЗ).

Замглавы МИД РФ Александр Панкин ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия уже разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга, эти меры будут выверенными и адекватными. Возможные новые санкции США против государственных облигаций России, подчеркивал дипломат, навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов.

В среду источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, ему заявили, что если США после слов президента Джо Байдена о намерении улучшить отношения с РФ примут новые санкции, Москва отреагирует решительно. Почему дорожают авто с пробегом и как купить их выгодно

Агентство Блумберг сообщало со ссылкой на источники, что США введут санкции примерно против 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации источников, США могут объявить об этих мерах уже в четверг.