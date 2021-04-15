ВАШИНГТОН, 15 апр — ПРАЙМ. Санкции США могут коснутся более 30 российских организаций, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

"Как ожидается, санкции затронут более 30 российских организаций, будут включать высылку из США по меньшей мере 10 российских граждан, включая представителей разведки и дипломатов", — приводит телеканал слова источников.

Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что США намерены применить санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также выслать десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации источников, США могут объявить об этих мерах уже в четверг. Visa и Mastercard ответили на заявление Кремля о блокировке в России

В среду источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову. Дипломата предупредили, что Москва ответит решительно, если Вашингтон примет новые санкции вопреки словам президента Джо Байдена о намерении улучшить отношения с РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны. Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих российское вмешательство в выборы в разных странах, нет.