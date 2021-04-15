МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о новых возможных санкциях США в отношении РФ, заявил, что "дыма без огня не бывает", и что в Кремле осуждают и считают незаконными любые санкционные устремления.

Он также отметил, что Москва не хотела бы, чтобы отношения с США строились по ленинской формуле: "шаг вперед, два шага назад".

"Понятно, что дыма без огня не бывает. И, скорее всего речь, идет о каких-то уже "сливах" в американские газеты. Пока, конечно же, не будем ничего комментировать по газетным сообщениям, все-таки дождемся, если какие-то конкретные решения будут объявлены официального Вашингтона", — сказал Песков журналистам.

Говоря о санкциях, он напомнил позицию РФ. ФСК увеличила продажи недвижимости на 47%

"Что касается санкций, то здесь подход — он никак не может измениться. Мы осуждаем любые санкционные такие устремления, считаем их незаконными, и в любом случае действует принцип взаимности в этом деле — взаимности так, чтобы нам лучшим образом обеспечить свои собственные интересы", — отметил Песков.

"Конечно, не хотелось бы все-таки в наших двусторонних отношениях действовать по ленинской формуле "шаг вперед — два шага назад", — добавил он.

Дмитрий Песков добавил, что обсуждаемые санкции никоим образом не будут способствовать встрече лидеров двух стран, но итоговое решение по ней будет за президентом РФ Владимиром Путиным

"То, что, скажем так, обсуждаемые вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече — это однозначно. А помешает или не помешает — это будет все-таки решение президентов. Было предложение от президента США, и далее это будет предметом для решения президента России", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, скажутся ли возможные новые санкции США в отношении России на перспективах встречи, которую Джо Байден предложил Путину.

В среду агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что США намерены ввести санкции в отношении России в связи с подозрениями в том, что российская сторона будто бы стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds ("Соларуиндс") и якобы вмешивалась в выборы президента США. По его данным, новые антироссийские санкции США будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом РФ. По его данным, о рестрикциях может быть объявлено в четверг. В частности, будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центрального банка РФ, Министерства финансов Российской Федерации и ее суверенного фонда.