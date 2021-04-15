АНКАРА, 15 апр — ПРАЙМ. Центробанк Турции принял в четверг решение не изменять учётную ставку, которая составляет 19%, сообщает регулятор.

"Совет по денежно-кредитной политике принял решение оставить без изменения учетную ставку (ставку аукциона РЕПО на одну неделю), на уровне 19%", — говорится в сообщении. На грани закрытия. Что делать с купленными турами в Турцию

Курс турецкой лиры по отношению к доллару упал 22 марта на 17% после решения президента Турции Тайипа Эрдогана об отставке главы Центробанка Наджи Агбала после того, как регулятор повысил учетную ставку до 19% с 17%. На эту должность был назначен Шахап Кавджиоглу.