2021-04-15T14:14:50+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210415/833471388.html
Центральный банк Турции оставил учётную ставку без изменений
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Центробанк Турции принял в четверг решение не изменять учётную ставку, которая составляет 19%, сообщает регулятор. "Совет по денежно-кредитной политике принял решение оставить без... ПРАЙМ, 15.04.2021
экономика, центробанк, турция, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 15 апр — ПРАЙМ. Центробанк Турции принял в четверг решение не изменять учётную ставку, которая составляет 19%, сообщает регулятор.
"Совет по денежно-кредитной политике принял решение оставить без изменения учетную ставку (ставку аукциона РЕПО на одну неделю), на уровне 19%", — говорится в сообщении.
Курс турецкой лиры по отношению к доллару упал 22 марта на 17% после решения президента Турции Тайипа Эрдогана об отставке главы Центробанка Наджи Агбала после того, как регулятор повысил учетную ставку до 19% с 17%. На эту должность был назначен Шахап Кавджиоглу.