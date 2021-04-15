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Байден: новые санкции против России вызваны угрозой нацбезопасности
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ВАШИНГТОН, 15 апр — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден заявил перед конгрессом, что подписанный им указ о санкциях в отношении физических и юридических лиц Российской... ПРАЙМ, 15.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 15 апр — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден заявил перед конгрессом, что подписанный им указ о санкциях в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации вызван "чрезвычайной угрозой" национальной безопасности, которая исходит от Москвы.
Об этом в четверг сообщает Белый дом.
"Я определил, что обозначенная вредоносная внешнеполитическая деятельность правительства Российской Федерации, в частности попытки подорвать проведение свободных и справедливых демократических институтов в США и странах-союзниках и партнерах… представляет собой нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", — отмечается в заявлении президента США.
Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с телеканалом CNN заявил, что президент США видит необходимость встретиться на уровне лидеров стран. "Байден считает, что… США и Россия должны встретиться на уровне лидеров в рамках саммита между президентом Байденом и Путиным для обсуждения всех проблем, с которыми сталкиваются наши отношения", — отметил советник президента.