ВАШИНГТОН, 15 апр — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден заявил перед конгрессом, что подписанный им указ о санкциях в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации вызван "чрезвычайной угрозой" национальной безопасности, которая исходит от Москвы. США ввели новые санкции против России

Об этом в четверг сообщает Белый дом.

"Я определил, что обозначенная вредоносная внешнеполитическая деятельность правительства Российской Федерации, в частности попытки подорвать проведение свободных и справедливых демократических институтов в США и странах-союзниках и партнерах… представляет собой нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", — отмечается в заявлении президента США.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с телеканалом CNN заявил, что президент США видит необходимость встретиться на уровне лидеров стран. "Байден считает, что… США и Россия должны встретиться на уровне лидеров в рамках саммита между президентом Байденом и Путиным для обсуждения всех проблем, с которыми сталкиваются наши отношения", — отметил советник президента.