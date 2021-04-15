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США высылают десять российских дипломатов
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США высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, сообщает Белый дом. "Соединенные Штаты высылают десять сотрудников российской дипломатической... ПРАЙМ, 15.04.2021
санкции, сша, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. США высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, сообщает Белый дом.
"Соединенные Штаты высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Среди сотрудников есть представители российских спецслужб", — говорится в заявлении.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что в случае введения США новых санкций против России Москва не оставит их без ответа, при высылке дипломатов последует зеркальный ответ "по соответствующим позициям".