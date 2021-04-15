МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. США высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, сообщает Белый дом. США ввели новые санкции против России

"Соединенные Штаты высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Среди сотрудников есть представители российских спецслужб", — говорится в заявлении.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что в случае введения США новых санкций против России Москва не оставит их без ответа, при высылке дипломатов последует зеркальный ответ "по соответствующим позициям".