ВАШИНГТОН, 15 апр — ПРАЙМ. Указ президента США Джо Байдена предусматривает возможность расширения санкций против суверенного долга РФ, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. США высылают десять российских дипломатов

"Президент подписывает новый исполнительный указ по России, который расширит сферу действия наших санкционных органов. В соответствии с этим новым исполнительным указом министерство финансов США издает директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать в приобретении рублевых и нерублевых российских долговых обязательств, выпущенных после 14 июня 2021 года. Этот указ также предоставляет правительству США полномочия по расширению санкций в отношении суверенного долга России", — говорится в заявлении Блинкена, которое распространил госдепартамент.