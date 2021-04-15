ВАШИНГТОН, 15 апр — ПРАЙМ. Указ президента США Джо Байдена предусматривает возможность расширения санкций против суверенного долга РФ, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

!Посольство России в Вашингтоне

США высылают десять российских дипломатов

"Президент подписывает новый исполнительный указ по России, который расширит сферу действия наших санкционных органов. В соответствии с этим новым исполнительным указом министерство финансов США издает директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать в приобретении рублевых и нерублевых российских долговых обязательств, выпущенных после 14 июня 2021 года. Этот указ также предоставляет правительству США полномочия по расширению санкций в отношении суверенного долга России", — говорится в заявлении Блинкена, которое распространил госдепартамент.