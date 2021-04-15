МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в марте вырос на 1,4% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали увеличения показателя на 2,8%.

Кроме того, показатель февраля был пересмотрен до снижения на 2,6%, а не на 2,2%. Рубль впал в турбулентность и готовит россиянам сюрпризы

Загрузка промышленных мощностей в США в марте выросла до 74,4% с пересмотренного уровня февраля в 73,4%, что на 5,2 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Первоначальный показатель февраля составлял 73,8%. В марте индикатор оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших его значения на отметке 75,7%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.