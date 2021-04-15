2021-04-15T16:47:00+03:00
2021-04-15T17:05:42+03:00
2021-04-15T16:47:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210415/833473467.html
Евросоюз вслед за НАТО выразил солидарность с США в обвинении России
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Европейский союз вслед за НАТО в четверг выразил солидарность с США в связи с обвинениями в "злонамеренных действиях" в адрес России, говорится в заявлении главы евродипломатии... ПРАЙМ, 15.04.2021
нато, евросоюз, санкции против рф, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83224/70/832247085.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83224/70/832247085.jpg
https://1prime.ru/images/83224/70/832247084.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83224/70/832247084.jpg
https://1prime.ru/images/83224/70/832247083.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83224/70/832247083.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210415/833472654.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 15 апр – ПРАЙМ. Европейский союз вслед за НАТО в четверг выразил солидарность с США в связи с обвинениями в "злонамеренных действиях" в адрес России, говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля.
"ЕС и государства-члены выражают солидарность с США в связи с последствиями злонамеренных действий в киберпространстве, в частности, операции SolarWinds, которая, по данным США, была осуществлена Россией", — говорится в документе.
В заявлении подчеркивается, что "последствия этой кибератаки ощутили правительства и бизнес в разных странах мира, в том числе в ЕС".
В ЕС также выразили обеспокоенность ростом числа киберпреступлений, "которые могут нанести значительный ущерб обществу, безопасности и экономике". "Использование информационных и коммуникационных технологий со злым умыслом снижает преимущества, которые дает интернет и технологии, а также демонстрирует готовность некоторых сторон поставить под угрозу международную стабильность и безопасность", — говорится в документе.
Согласно заявлению, Евросоюз продолжит расследовать такие факты в киберпространстве, будет предпринимать усилия по сдерживанию и недопущению, а также реагированию на злонамеренные действия в этой сфере.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны. Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.