МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке после введения США санкций против госдолга РФ, при необходимости использует имеющиеся инструменты для сохранения финстабильности, при этом доля иностранных инвесторов в первичном размещении ОФЗ значительно сократилась за год до 10% в марте, сообщил регулятор.

США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. Китай столкнулся с препятствием на пути к российскому углю

"Банк России отслеживает ситуацию на финансовых рынках после введения ограничений для отдельных категорий иностранных инвесторов на отдельные операции с государственными облигациями Российской Федерации. Банк России при необходимости готов задействовать имеющиеся в его распоряжении инструменты в целях сохранения финансовой стабильности", — говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что доля иностранных инвесторов в общем объеме государственного долга и еще в большей мере в первичных размещениях в течение последнего года значительно сократилась. "На начало апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до 19,7% от совокупного объема в обращении, и их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%", — указал ЦБ.