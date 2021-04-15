МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Действия США поставили под сомнение целесообразность применения доллара, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы прекрасно понимаем, что Вашингтон использует и свою валюту и свою финансовую систему агрессивного проведения своей политики не просто в обход, а в уничтожение всей международно-правовой системы", — сказала Захарова в ходе брифинга. Рубль впал в турбулентность и готовит россиянам сюрпризы

"Естественно, все это ставит под сомнение целесообразность применения американской денежной единицы в качестве приоритетной валюты платежа, но и надежности подконтрольных Западу платежных механизмов. Логично, что в таких условиях приходится принимать меры, которые призваны минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакции", — добавила она.