ВАШИНГТОН, 15 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены и дальше вводить "экономически значимые" санкции в отношении РФ в случае эскалации ее деятельности, которая вредит США, заявил в четверг высокопоставленный представитель американской администрации.

"Эти (санкции – ред.) стали четким сигналом для российского правительства, что мы не станем терпеть их дестабилизирующего поведения, которое причиняет вред Соединенным Штатам, их партнерам и союзникам, и что мы будем давать ответ экономически значимыми мерами в случае эскалации этих действий", — сказал чиновник в ходе телефонного брифинга. Решения о новых аукционах ОФЗ будут приниматься с учетом состояния рынка

Ранее Белый дом заявил о введении санкций против российских предприятий, также санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.