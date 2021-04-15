2021-04-15T17:22:40+03:00
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Американский чиновник заявил о готовности продолжать введение санкций
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Соединенные Штаты намерены и дальше вводить "экономически значимые" санкции в отношении РФ в случае эскалации ее деятельности, которая вредит США, заявил в четверг... ПРАЙМ, 15.04.2021
сша, санкции против рф, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 15 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены и дальше вводить "экономически значимые" санкции в отношении РФ в случае эскалации ее деятельности, которая вредит США, заявил в четверг высокопоставленный представитель американской администрации.
"Эти (санкции – ред.) стали четким сигналом для российского правительства, что мы не станем терпеть их дестабилизирующего поведения, которое причиняет вред Соединенным Штатам, их партнерам и союзникам, и что мы будем давать ответ экономически значимыми мерами в случае эскалации этих действий", — сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.
Ранее Белый дом заявил о введении санкций против российских предприятий, также санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.