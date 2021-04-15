ВАШИНГТОН, 15 апр – ПРАЙМ. США рассчитывают, что санкции по долгу скажутся на росте ВВП РФ, инфляции, рынке в целом, могут вынудить тратить резервы, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.

Ранее Белый дом заявил о введении санкций против российских предприятий, также санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.

"Когда вы убираете с суверенного рынка американских инвесторов, это оказывает общий охлаждающий эффект", — подчеркнул американский чиновник.



Минфин после 14 июня будет размещать облигации только новых выпусков ОФЗ Он отметил, что, как показывает практика предыдущих санкций, в такой ситуации "возможен рост стоимости заемных средств, ослабляется национальная валюта", и это в свою очередь "влияет на российский ВВП и уровень инфляции".





"В 2014 году Россия приняла решение потратить часть своего валютного резерва для защиты национальной валюты, но все это выбор, который предстоит сделать России, и это является тем негативным эффектом, который дает удаление американских инвесторов с рынка суверенного долга", — сказал представитель администрации.





"Скорость реакции (экономики) в действительности зависит от того, какое решение о дальнейших шагах примет Россия. Мы надеемся на деэскалацию, надеемся на стабильный и предсказуемый путь вперед", — сказал представитель Вашингтона.





Рассуждать об ожидаемой реакции рынков на новый пакет санкций он отказался, но добавил, что у президента есть "максимальная гибкость" по введению санкций.



