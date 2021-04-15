ВАШИНГТОН, 15 апр – ПРАЙМ. США рассчитывают, что санкции по долгу скажутся на росте ВВП РФ, инфляции, рынке в целом, могут вынудить тратить резервы, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.

Ранее Белый дом заявил о введении санкций против российских предприятий, также санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.

"Когда вы убираете с суверенного рынка американских инвесторов, это оказывает общий охлаждающий эффект", — подчеркнул американский чиновник.

Он отметил, что, как показывает практика предыдущих санкций,  в такой ситуации "возможен рост стоимости заемных средств, ослабляется национальная валюта", и это в свою очередь "влияет на российский ВВП и уровень инфляции".
Министерство финансов РФ

Минфин после 14 июня будет размещать облигации только новых выпусков ОФЗ


"В 2014 году Россия приняла решение потратить часть своего валютного резерва для защиты национальной валюты, но все это выбор, который предстоит сделать России, и это является тем негативным эффектом, который дает удаление американских инвесторов с рынка суверенного долга", — сказал представитель администрации.

"Скорость реакции (экономики) в действительности зависит от того, какое решение о дальнейших шагах примет Россия. Мы надеемся на деэскалацию, надеемся на стабильный и предсказуемый путь вперед", — сказал представитель Вашингтона.

Рассуждать об ожидаемой реакции рынков на новый пакет санкций он отказался, но добавил, что у президента есть "максимальная гибкость" по введению санкций.