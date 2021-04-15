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США рассчитывают, что санкции скажутся на ВВП и инфляции России
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США рассчитывают, что санкции по долгу скажутся на росте ВВП РФ, инфляции, рынке в целом, могут вынудить тратить резервы, заявил на брифинге высокопоставленный представитель... ПРАЙМ, 15.04.2021
сша, санкции против рф, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 15 апр – ПРАЙМ. США рассчитывают, что санкции по долгу скажутся на росте ВВП РФ, инфляции, рынке в целом, могут вынудить тратить резервы, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.
Ранее Белый дом заявил о введении санкций против российских предприятий, также санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
"Когда вы убираете с суверенного рынка американских инвесторов, это оказывает общий охлаждающий эффект", — подчеркнул американский чиновник.
"В 2014 году Россия приняла решение потратить часть своего валютного резерва для защиты национальной валюты, но все это выбор, который предстоит сделать России, и это является тем негативным эффектом, который дает удаление американских инвесторов с рынка суверенного долга", — сказал представитель администрации.
"Скорость реакции (экономики) в действительности зависит от того, какое решение о дальнейших шагах примет Россия. Мы надеемся на деэскалацию, надеемся на стабильный и предсказуемый путь вперед", — сказал представитель Вашингтона.
Рассуждать об ожидаемой реакции рынков на новый пакет санкций он отказался, но добавил, что у президента есть "максимальная гибкость" по введению санкций.