МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин высказал недовольство обращением левой Швейцарской партии труда (ШПТ) к российским властям в защиту члена КПРФ, экс-кандидата в президенты от этой партии Павла Грудинина. Речь идет о судебном споре по поводу взыскания с него долга в 1,1 млрд рублей в пользу Совхоза им.Ленина, директором которого является Грудинин.

По мнению коммуниста, швейцарцы фактически "поддержали эксплуататора-олигарха". "Призываем Вас не отступать от исторических традиций Швейцарской партии труда и не давать себя обманывать", — написал Сурайкин. Он назвал Грудинина "одним из российских олигархов" и напомнил, что "общественное расследование нашло у него десятки счетов в зарубежных банках".

В 2018 году налоговая служба Швейцарии подтвердила информацию о 13 счетах Грудинина, в том числе в золоте. При этом сам Грудинин, бывший тогда кандидатом на пост президента, заявлял в Центризбирком, что денег за рубежом у него нет.

Сурайкин призвал швейцарских левых отозвать письмо в защиту Грудинина и убрать его из перечня защищаемых российских левых активистов.

В свою очередь, в конце марта глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что обратился к президенту Владимиру Путину и Совету безопасности РФ в связи с "нетерпимой ситуацией" вокруг совхоза имени Ленина. Решение суда о долге он связал с политической деятельностью Грудинина.