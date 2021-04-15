2021-04-15T22:43:05+03:00
2021-04-15T22:43:05+03:00
2021-04-15T22:43:05+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210415/833475644.html
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... ПРАЙМ, 15.04.2021
британия, авиасообщение, туризм, новости, экономика, бизнес
https://1prime.ru/images/83279/69/832796973.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83279/69/832796973.jpg
https://1prime.ru/images/83279/69/832796972.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83279/69/832796972.jpg
https://1prime.ru/images/83279/69/832796960.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83279/69/832796960.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210203/832959338.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 июня 2021 года", — говорится в сообщении.
Ранее Россия приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявления в этой стране нового штамма коронавируса.
Также из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничено авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. На этот же срок приостановлено авиасообщение с Танзанией.