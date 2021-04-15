МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 июня 2021 года", — говорится в сообщении. Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном с 15 февраля

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявления в этой стране нового штамма коронавируса.

Также из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничено авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. На этот же срок приостановлено авиасообщение с Танзанией.