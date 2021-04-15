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https://1prime.ru/state_regulation/20210415/833475697.html
СМИ: США проверяют российские компании на предмет возможных санкций
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Минюст США проверяет десятки российских компаний на предмет возможности применения к ним санкций из-за связей в цепочках поставок, заявил помощник генпрокурора Джон Демерс. По его... ПРАЙМ, 15.04.2021
сша, санкции, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Минюст США проверяет десятки российских компаний на предмет возможности применения к ним санкций из-за связей в цепочках поставок, заявил помощник генпрокурора Джон Демерс.
По его словам, процесс рассмотрения минюстом этого вопроса может занять несколько месяцев, сообщает агентство Рейтер.
США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
В МИД РФ заявили послу США Джону Салливану о неприемлемости действий американской стороны, которая вопреки заявленному намерению "выстраивать прагматичные отношения с Россией" нанесла по ним новый тяжелый удар. Также дипломату было заявлено, что "в ближайшее время последует серия ответных мер".
Кроме того, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия последовательно работает над сокращением доли доллара в международных резервах и взаиморасчетах с партнерами. По ее словам, в ответе на объявленную вместе с санкциями высылку из США 10 сотрудников российской дипмиссии Москва будет руководствоваться принципом взаимности.