ВАШИНГТОН, 16 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что газопровод "Северный поток 2" – это сложный вопрос, который обсуждается.

Журналисты спросили Байдена, почему он не ввел дополнительных санкций против трубопровода.

"Северный поток 2" — это сложный вопрос, затрагивающий наших союзников в Европе. Я тоже давно выступаю против "Северного потока 2", — сказал Байден.

"Этот вопрос еще в игре", — добавил он.