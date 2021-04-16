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Байден заявил, что настроен против "Северного потока 2"
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Президент США Джо Байден заявил, что газопровод "Северный поток 2" – это сложный вопрос, который обсуждается. Журналисты спросили Байдена, почему он не ввел дополнительных санкций... ПРАЙМ, 16.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 16 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что газопровод "Северный поток 2" – это сложный вопрос, который обсуждается.
Журналисты спросили Байдена, почему он не ввел дополнительных санкций против трубопровода.
"Северный поток 2" — это сложный вопрос, затрагивающий наших союзников в Европе. Я тоже давно выступаю против "Северного потока 2", — сказал Байден.
"Этот вопрос еще в игре", — добавил он.