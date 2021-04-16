МОСКВА, 16 апр – РИА Недвижимость. Рабочие-мигранты могут вернуться на российские стройки только через несколько лет — восстановлению их притока мешают пандемия COVID-19 и экономические факторы, сообщили опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

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Восстановить приток мигрантов в ближайшее время будет сложно, вероятно, на это уйдет несколько лет, сказал генеральный директор РАСК Николай Алексеенко.

"Одна из главных причин их приезда в Россию – возможность выгодно отправлять часть заработанных денег на родину своей семье. Поэтому важным становится экономический фактор — играет роль курс рубля, динамика цен и так далее. Сейчас ситуация с этим немного не соответствует ожиданиям приезжих", — прокомментировал он.

Кроме того, отметил Алексеенко, существует психологический фактор, связанный с продолжением пандемии COVID-19. "Люди боятся, что может снова случиться локдаун, как результат — отсутствие дохода и сложности с возвращением на родину", — добавил эксперт.

Омбудсмен по вопросам строительства Дмитрий Котровский связал трудности возвращения строителей-мигрантов с вероятностью более дорогостоящей для них жизни в России.

"Если условия пребывания будут дорожать, если билеты будут расти в стоимости, им станет рынок нашей страны вообще не интересен", — счел Котровский.

Он добавил, что без помощи государства проблему нехватки рабочей силы в стране не решить.

"Ждать трудовую революцию не получится, строить нужно сегодня, а для этого нужны люди. И государству придется инвестировать в это бюджетные средства", — подытожил Котровский.