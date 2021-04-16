МОСКВА, 16 апр – РИА Недвижимость. Рабочие-мигранты могут вернуться на российские стройки только через несколько лет — восстановлению их притока мешают пандемия COVID-19 и экономические факторы, сообщили опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
Восстановить приток мигрантов в ближайшее время будет сложно, вероятно, на это уйдет несколько лет, сказал генеральный директор РАСК Николай Алексеенко.
"Одна из главных причин их приезда в Россию – возможность выгодно отправлять часть заработанных денег на родину своей семье. Поэтому важным становится экономический фактор — играет роль курс рубля, динамика цен и так далее. Сейчас ситуация с этим немного не соответствует ожиданиям приезжих", — прокомментировал он.
Кроме того, отметил Алексеенко, существует психологический фактор, связанный с продолжением пандемии COVID-19. "Люди боятся, что может снова случиться локдаун, как результат — отсутствие дохода и сложности с возвращением на родину", — добавил эксперт.
Омбудсмен по вопросам строительства Дмитрий Котровский связал трудности возвращения строителей-мигрантов с вероятностью более дорогостоящей для них жизни в России.
"Если условия пребывания будут дорожать, если билеты будут расти в стоимости, им станет рынок нашей страны вообще не интересен", — счел Котровский.
Он добавил, что без помощи государства проблему нехватки рабочей силы в стране не решить.
"Ждать трудовую революцию не получится, строить нужно сегодня, а для этого нужны люди. И государству придется инвестировать в это бюджетные средства", — подытожил Котровский.
https://1prime.ru/state_regulation/20210416/833476281.html