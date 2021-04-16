МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Контейнерооборот морских терминалов Global Ports в первом квартале 2021 года снизился на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 371 тысячи TEU, сообщила стивидорная компания. Рубль впал в турбулентность и готовит россиянам сюрпризы

Global Ports отмечает, что российский рынок перевалки контейнеров за первый квартал вырос на 2% в годовом выражении — до 1,3 миллионов TEU. "Рынок рос как за счет ускоряющегося восстановления груженого контейнеризированного импорта (+6,6% к I кварталу 2020 года), так и за счет продолжающегося роста экспорта в контейнерах (+0,5% к I кварталу 2020 года)", — говорится в сообщении.