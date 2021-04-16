АНКАРА, 16 апр — ПРАЙМ. Центральный банк Турции запретил с 30 апреля использование криптовалюты для покупки товаров и услуг, соответствующее постановление регулятора опубликовано в официальном издании Resmi Gazete.

"Поставщики платежных услуг не смогут разрабатывать бизнес-модели таким образом, чтобы криптоактивы прямо или косвенно использовались при предоставлении платежных услуг и выпуске электронных денег. Криптовалюты не могут использоваться в платежах прямо или косвенно. Такие слуги не могут быть предложены", — отмечается в постановление центробанка Турции. События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 апреля

В среду капитализация самой популярной криптовалюты — биткоина — достигла исторического максимума, превысив 1,2 триллиона долларов. Утром в пятницу на криптобирже Binance биткоин торгуется около 61,3 тысячи долларов, исторический максимум был зафиксирован 14 апреля — 64854 доллара.