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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210416/833478513.html
Турция запрещает использование криптовалюты для покупки товаров и услуг
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Центральный банк Турции запретил с 30 апреля использование криптовалюты для покупки товаров и услуг, соответствующее постановление регулятора опубликовано в официальном издании... ПРАЙМ, 16.04.2021
криптовалюта, турция, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 16 апр — ПРАЙМ. Центральный банк Турции запретил с 30 апреля использование криптовалюты для покупки товаров и услуг, соответствующее постановление регулятора опубликовано в официальном издании Resmi Gazete.
"Поставщики платежных услуг не смогут разрабатывать бизнес-модели таким образом, чтобы криптоактивы прямо или косвенно использовались при предоставлении платежных услуг и выпуске электронных денег. Криптовалюты не могут использоваться в платежах прямо или косвенно. Такие слуги не могут быть предложены", — отмечается в постановление центробанка Турции.
В среду капитализация самой популярной криптовалюты — биткоина — достигла исторического максимума, превысив 1,2 триллиона долларов. Утром в пятницу на криптобирже Binance биткоин торгуется около 61,3 тысячи долларов, исторический максимум был зафиксирован 14 апреля — 64854 доллара.