МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве запланирована на 22 апреля, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Встреча действительно запланирована на 22-е число, она готовится, во второй половине дня. Мы планируем, что президент Белоруссии Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом, это никак не связано с посланием Федеральному собранию", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли встреча Путина и Лукашенко запланирована на 22 апреля и связана ли она с посланием президента парламенту, которое запланировано на 21 апреля. Россияне стали экономить на лекарствах

На встрече двух президентов планируется обсудить развитие сотрудничества, отметил представитель Кремля.

"Это продолжение двусторонних отношений, продолжение развития сотрудничества в огромном количестве областей. Союзнические отношения, они, конечно, вы видите, какой идет активный диалог, вы видите, какое обилие совместных проектов, совместных планов, это требует диалога на высоком уровне, который сегодня проходит в Минске, и на высшем уровне, который запланирован на 22 апреля в Москве", — отметил Песков.