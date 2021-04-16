МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве запланирована на 22 апреля, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Встреча действительно запланирована на 22-е число, она готовится, во второй половине дня. Мы планируем, что президент Белоруссии Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом, это никак не связано с посланием Федеральному собранию", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли встреча Путина и Лукашенко запланирована на 22 апреля и связана ли она с посланием президента парламенту, которое запланировано на 21 апреля.
На встрече двух президентов планируется обсудить развитие сотрудничества, отметил представитель Кремля.
"Это продолжение двусторонних отношений, продолжение развития сотрудничества в огромном количестве областей. Союзнические отношения, они, конечно, вы видите, какой идет активный диалог, вы видите, какое обилие совместных проектов, совместных планов, это требует диалога на высоком уровне, который сегодня проходит в Минске, и на высшем уровне, который запланирован на 22 апреля в Москве", — отметил Песков.
https://1prime.ru/state_regulation/20210416/833480711.html