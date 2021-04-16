МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Новые санкции являются еще одним шагом, чтобы "отрубить" Россию от глобальных рынков капитала, заявил в беседе с "Российской газетой" заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин.

"Мы давно уже вместо того, чтобы привлекать иностранные деньги в инвестиции, для ускорения своего роста, стали глобальным нетто-экспортером капитала, гасим старые долги, новых внешних инвестиций привлекаем все меньше", — рассказал он.

При этом, считает эксперт, для инвесторов стали выше "риски на Россию".

"Мы стали на один шаг ближе к всеобъемлющим финансовым санкциям (полный запрет на финансовые вложения в российские активы, отключение от SWIFT, международных карточных систем)", — отметил он.

Говоря о рисках, он пояснил, что России могут снизить международный кредитный рейтинг, это повлечет за собой рост цены капитала.

"Ссудный процент у нас и без того слишком высок. Может последовать постепенное исключение российских ценных бумаг из международных индексов. Нерезиденты будут уходить и из других частей российского финансового рынка — их там много", — пояснил специалист.

"Что еще? Конечно, давление на рубль. Уход иностранцев с рынка — это всегда конвертация рублей в валюту", — прокомментировал он ситуацию с национальной валютой.

"Антисанкции" — а они непременно будут — это всегда новые ограничения для нас, "чрезвычайка" на финансовом рынке, то, что вне нормы. Регулирования в финансовом секторе России и так слишком много", — подытожил он.